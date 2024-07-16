Erzurum ve çevresindeki sağanak yağış sele döndü! Belediye başkanı isyan etti: Bugün ikinci felaketi yaşadık

Günlerdir süren sağanak yağış çok sayıda kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum'daki yağışlar birçok ilçede sele dönüştü. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar korkuturken, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi "Bugün ikinci sel felaketini yaşadık. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti" ifadelerini kullandı. Sağanak yağış Erzurum haricinde komşu illeri de vurdu.

ERZURUM'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Erzurum'u etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü yağış kent merkezinin yanı sıra İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Horasan ve Pasinler ilçesinde zaman zaman korkutan manzaralara neden oldu.

Horasan ilçesinde yoğun yağıştan dolayı oluşan obruğa düşen bir inek zorlu çalışmadan sonra çıkarıldı. Çukurda sıkışıp kalan ineği kurtarmak için iş makinesi kullanıldı. Heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Bir anda taşan dereler ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Tekman ilçesine bağlı Çukuryayla Mahallesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan sel ekili arazileri su altında bıraktı. Mahalle sakinlerinin dereden taşan suyun önünü kapatmak için dereye aşağıya koşması cep telefonu ile görüntülendi. Dereden gelen sel mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken köprüde oluşan tahribat ulaşımı da aksattı.

"İKİNCİ FELAKETİ YAŞADIK"

Oltu ilçesinde sel sonrası ortaya çıkan manzaralar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, sel felaketleriyle ilgili olarak, "Bugün ikinci sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapmıştık. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ bölge müdürümüzle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

Çatak Mahallesi sakinleri ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattılar, "Bir haftadır geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz. Hayatımızda böyle bir şey yaşamadık."

Oltu ilçesindeki sel felaketini yerinde inceleyen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sel felaketinden etkilenen Çatak Mahallesi'ni ziyaret etti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan ile birlikte vatandaşlarla görüşen AK Parti heyeti, yaraların en kısa sürede elbirliği sarılacağını söylediler.

ARTVİN'DE SEL MADDİ HASARA NEDEN OLDU

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış Esendal köyünde sele neden oldu. Taşan dere dört köy yolunu ulaşıma kapattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Taşan dereler, köy yolları ulaşıma kapattı. Yol kenarında bulunan bazı ahırlar ise zarar gördü. Esandal köyünde yaşana sel felaketi sonrası, Esandal, Boyalı, Serinsu ve Balalan köylerinin grup yolları ulaşıma kapandı. Sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekipler, yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı afette maddi hasar oluştu.

ÇOK SAYIDA KENTE KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Gümüşhane'nin güney ve doğusuyla Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.