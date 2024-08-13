Esenyurt'ta büyük yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Ağustos 2024 17:23 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 17:29 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde büyük yangın çıktı. Yangının dumanların kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.