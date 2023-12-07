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Esenyurt'ta dehşet anları! Kadını çocuklarının önünde darp etti

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Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Esenyurt, Darp, Haber

Esenyurt'ta bir şahıs tartışma yaşadığı kadını sokak ortasında çocuklarının gözü önünde darp etti. Tekme ve yumruklarla kadına vuran şahıs, ağlayan çocuklara aldırış etmezken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KADINI DARP ETTİ

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadına tekme ve tokat atarak dövdü. Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı. Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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