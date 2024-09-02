Eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen şahıs, düğün bastı. Çıkan olayda ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta gerçekleştirilen bir düğünde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı.

2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.