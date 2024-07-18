Ev bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da 67 yaşındaki adamın başına daire bakmak için gittiği binada korkunç bir olay geldi. 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.
Haydar Pınar (67) isimli vatandaş, dün akşama doğru Erzincan merkez Kavakyolu semtinde inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti. Kavakyolu, Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.
EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU
Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı