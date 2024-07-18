Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ev bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde hayatını kaybetti

Ev bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ev bakmaya gittiği inşaatta feci şekilde hayatını kaybetti
Erzincan, Asansör Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da 67 yaşındaki adamın başına daire bakmak için gittiği binada korkunç bir olay geldi. 3 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti.

Haydar Pınar (67) isimli vatandaş, dün akşama doğru Erzincan merkez Kavakyolu semtinde inşaatı tamamlanmak üzere bulunan binadaki dairelere bakmak için gitti. Kavakyolu, Necip Fazıl Caddesi üzerindeki binanın inşaatından dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Pınar hayatını kaybetti.

EKİPLER İNCELEMELERDE BULUNDU 

Pınar’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Vefat eden Haydar Pınar’ın cenazesinin Cuma günü Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Cemevinden alınarak Tercan’ın Konarlı köyü, Yukarı Bahçe Mezrasında defin edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başıboş köpeklerin saldırısı yüzünden kamyon altında kalarak ölen Mahra'nın anne ve babası isyan etti: Köpekleri sokaklarda tutmaya çalışmak iyi niyet değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar var - Gündem2 tır ile 1 kamyonet birbirine girdi! Yaralılar varBaronlar gece yarısı tahliye edilmişti: HSK ikinci Zindaşti vakası için kolları sıvadı - GündemSkandal tahliyeye soruşturma!Görme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü! - GündemGörme engelli çift yolda yürürken açık rögara düştü!Belediyede korkunç olay! Gece göreve gelen güvenlik hayatının şokunu yaşadı - GündemBelediyede korkunç olay! Gece göreve gelen güvenlik hayatının şokunu yaşadıCHP'li belediyelere bir ret daha! Mülteciye ‘25 kat pahalı nikâh’ yargıdan döndü - GündemNikah ücretini 10 bin liraya çıkarttılar'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla bilenen Ayata: İsmim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim - Gündem"İsmim sembol ama ben olayın kahramanı değilim"
Sonraki Haber Yükleniyor...