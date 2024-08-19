Fatih Erbakan neden öyle yürüyor, rahatsızlığı mı var? Sosyal medyada gündem olan soruya ilk kez cevap verdi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sosyal medyada tartışma konusu haline gelen yürüyüşü hakkındaki soruya cevap verdi.

Son zamanlarda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yürüyüşü dikkat çekmişti. Erbakan'ın kollarını sallamadan yürümesi akıllara sağlık sorunlarını getirmişti. Erbakan konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

FATİH ERBAKAN NEDEN ÖYLE YÜRÜYOR?

Ekol TV canlı yayınında soruları cevaplayan Fatih Erbakan, "Sosyal medyada hep bir şey tartışılıyor; sizin fotoğrafınızın altında yürürken kollarınızı çok sallamıyorsunuz. Mesela bu özellikle mi böyle, yoksa fiziksel bir rahatsızlığınız mı var?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Farkında değilim, sallayarak mı yürünüyor yoksa sallanmadan mı? Ben yürürken sallıyor muyum, sallamıyor muyum? Onun da farkında değilim ama o yorumları görünce "Bundan sonra sallayayım bari" dedim."

"EVDEKİLER DE FARKETTİ, GÜLDÜLER"

-Evet, artık yürürken biraz sallıyorsunuz. Önceden size bunu söylerler miydi, yoksa bu sosyal medyayla mı yayıldı?

"Sosyal medyayla yayıldı ama sonradan evdekiler de "Ya doğru hakikaten" dediler ve biraz güldüler. Şimdi biraz dikkat ediyorum; bari sallayayım biraz diye.

Evet, tabii. Bir de pandemi döneminden önce spora gidiyordum, sporun hem yürüyüşe hem duruşa çok katkıları vardı ama pandemi döneminde ara verdik. Çünkü her yer kapandı, gitmek mümkün olmadı. Bir kere ara verince kolayınıza gidiyor, bir daha da gidemedik. Tekrardan başlamak lazım, çok faydası var; kilo olarak da sağlık olarak da duruş olarak da. Biraz daha iyi olabilir ama gene de kötü bir tablo değil. Yaz olunca beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek zor oluyor."