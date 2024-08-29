Halkçı anayasa: Toplumsal mutabakat en öncelikli hedef

Yeni anayasa için sık sık halk toplantıları yapılacak. Farklı görüşler dinlenecek. Zıt görüşler teminat altına alınacak. Toplumun her kesiminden gelen teklifler harmanlanacak, ortak bir metin oluşturulacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA- Ekim ayında yeni anayasa çalışmaları kapsamında akademisyenler ve hukukçuların katılımıyla çalıştay düzenleyecek olan AK Parti, anayasa çalışmalarına halkı da dahil edecek. Bu kapsamda sık sık halk toplantıları yapılacak.

Gerçekleştirilecek toplantılar, demokratik ortamlarda, farklı görüşlerin birbiriyle çarpıştırılabilmesi ve ortak zeminin bulunabilmesi için değerli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

HERKES İKNA OLACAK

Mevcut anayasada var olan eksikler ve bu eksikliklerin sebep olduğu problemler tespit edilip, halka detaylı bir analiz sunulacak. Yeni bir anayasa ihtiyacını doğuran sebepler açıkça ortaya konacak ve bu konuda öncelikle vatandaşlar ikna edilecek.

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MÜZAKERE ORTAMI

AK Parti ve MHP, anayasanın baştan sona değiştirilerek, sivil bir metnin ortaya çıkarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan anayasa çalıştaylarında ortaya taslak bir metin çıkarılmıştı. Ayrıca, MHP’nin de daha önce hazırlığını yaptığı 100 maddelik bir taslağı bulunuyor. Bu taslaklarla birlikte muhalefetten ve diğer toplum kesimlerinden gelen öneriler harmanlanarak, ortak bir metnin hazırlanması hedefleniyor.

KARAR ALMA SÜRECİ

Vatandaşların karar alma süreçleri ile anayasa yazım ve kabul aşamalarına dâhil olmasının aktif (doğrudan) ve pasif (dolaylı) yolları bulunuyor. Aktif katılım; halk oylaması, halk girişimi veya halk toplantıları yoluyla gerçekleşiyor.

HALK TOPLANTILARI

Pasif katılımın kapsamı ise parlamentodaki temsilcilerin halk tarafından seçilmesi şeklinde özetleniyor. Fakat halk toplantılarının pasif katılım boyutu, yani halkı ikna etme ve bilgilendirme yönünden etkisine de dikkat çekiliyor. Özellikle günümüzdeki teknolojik imkânlar ve gelişen kitle iletişim araçları ile nüfusun büyük kısmına erişebilme potansiyeli hem aktif hem pasif katılım kapsamında halkı karar alma sürecine dâhil etme veya derinlemesine bilgilendirme yönünden muhtemel bir değişimi tetikleyebileceği biliniyor.