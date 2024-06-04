Hem Meteoroloji hem Bakanlık uyardı! Bugün dışarı çıkmayın...

Meteoroloji yarın için uyardı! O illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji yarın için uyardı! O illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji bugün bazı illerde sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkacağını belirtti. Bakan Özhaseki ise özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. İşte 4 Haziran 2024 hava durumu tahminleri ve detaylar...

Geçen hafta boyunca yurt genelinde etkisini hissettiren yağışlı ve serin hava yurdumuzu terk ediyor, yerini sıcak ve yağışsız bir hava alıyoe. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günün hava tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının yurdumuzun batı kesimlerinden başlayarak artacağı; batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila 10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkacağı açıklandı.

YAŞLI VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKAT

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarında artış beklendiğini belirten Bakan Özhaseki, önemli uyarılarda bulundu.

Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı şehirlerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcakların artmasıyla muhtemel orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunan Özhaseki "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

4 HAZİRAN 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik ve Hakkari çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 24°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 19°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık