Hem sıcaktan kavrulacağız hem de ıslanacağız! Meteoroloji ve Valilik tarih vererek uyardı

Türkiye, kavurucu sıcaklıkların etkisi altında kavruldukça kavruluyor. Vatandaşlar sıcaklıkların ne zaman sona ereceğini merak ederken, meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi.

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle Türkiye adeta kavruluyor. Bugün 43 ilde 35 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü. Yurt genelinde artan sıcaklıklar vatandaşları bunaltırken, kavurucu havanın ne zaman son bulacağı merak konusu oldu. Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi.

43 İLDE 35 DERECENİN ÜSTÜ ÖLÇÜLDÜ

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bugün saat 09.00 ile 12.00 arasında termometreler 43 ilde 35 derecenin üzerini gösterdi.

Yurt genelinde saat 09.00 ile 12.00 arasında en yüksek sıcaklıklar, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 48,9 derece, Cizre ilçesinde 48,6 derece ve Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48,3 derece ölçüldü.

Sıcaklıklar, Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van ve Zonguldak'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 35 derecenin üzerine çıktı.

Bu 43 ilde sıcaklık, ilçelere göre 35 ile 48,9 derece aralığında seyretti.

SICAKLIKLAR 12 DERECE FAZLA SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını açıkladı.

Beklenen Sıcaklıklar ve Uyarılar

Ankara: 40°C

İstanbul: 35°C

Çankırı: 42°C

İzmir, Konya, Sivas, Edirne: 40°C

Bursa: 39°C

Aydın, Malatya: 43°C

Muğla: 41°C

Antalya, Adana: 38°C

Diyarbakır, Şanlıurfa: 45°C

İSTANBULLULAR BU TARİHE KADAR KAVRULACAK

İstanbul Valiliği'nin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığı son bilgilere göre, bölge genelinde halihazırda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bölgede 5 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek hava sıcaklıklarının 30 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren azalacağı öngörülüyor.

İstanbul’da, 26 Temmuz ile 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının 35°C'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul Valiliği, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere, tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyardı.

Ayrıca, muhtemel orman yangınlarının önüne geçilmesi hususunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI GELDİ

Ankara Valiliği de meteorolojik beklentilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kronik hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların sıcaklığın pik yaptığı saatlerde dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde hava sıcaklıklarının 27 Temmuz 2025 Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkarak 40°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Yüksek sıcaklıkların 31 Temmuz 2025 Perşembe gününden itibaren azalacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

METEOROLOJİ UZMANINDAN SON TAHMİN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, artan hava sıcaklıklarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bir kademe daha artacağını ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak özellikle sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağız. Güneydoğu bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde, diğer iç batı kesimlerde ise mevsim normallerinin 7 ila 12 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi beklemekte. Bu hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bu seviyelerde devam edecek. Bu yönüyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

Büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Yüksel, "Pazar gününden itibaren Ankara'da sıcaklıklar 40-41 dereceleri görecek. İstanbul'da 34-35 derece, İzmir'de 39-40 derece civarı, Antalya'da 38-39 dereceler ve Adana'da 40 derece civarında sıcaklıklar bizi bekliyor" dedi.

11.00 VE 16.00 SAATLERİ ARASINDA DİKKATLİ OLUN

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklendiğini belirten Yüksel, "Burada Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde sıcaklıkların il merkezinde 44-45 derecelere, hatta daha da yüksek derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Bizim bu belirttiğimiz sıcaklıklar yerden 2 metre yükseklikte ve gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar. Bu güneş altında daha da fazla hissedilecektir. Bu yönüyle özellikle saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında yani güneşin tam dik geldiği saatlerde yaşlılarımızın, çocuklarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın çok fazla güneş altında kalmamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARTAN HAVA SICAKLIKLARI ORMAN YANGINI RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve batı kesimlerde oldukça yüksek seviyelerde seyredeceğini ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak hala orman yangınlarının devam ettiği bölgeler var. Hafta sonunda özellikle cumartesi günü Marmara ve Ege'de, hatta iç bölgelerde kuvvetli rüzgarlar var. Hem kuvvetli rüzgar hem de hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi ve nem oranının düşük olması sebebiyle orman yangını riski bu bölgelerde hala çok yüksek. Bu duruma karşı vatandaşlarımız tedbirli ve dikkatli olsunlar" dedi.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması öngörülüyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU ISLANACAK

Meteorolojinin tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nda gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Parçalı ve az bulutlu olarak seyredecek olan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.