Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Interpol&#039;ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul&#039;da yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var?İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu 1997 yılında doğdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seçil Erzan'ın kayıp milyonları için çelik kasa detayı! Avukat Candaş Gürol iddiaya cevap verdi - GündemKayıp milyonlar nerede? O isim konuştu2 kişi canından olmuştu... Bursa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! - GündemBursa'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı!Bursa'da 3 tekerlekli at arabasıyla gezen kişi olay oldu - GündemTrafikte skandal görüntü! 3 tekerlekli at arabasıyla gezdiManisa'daki olay kan dondurdu! Çocuklar kavga etti, o canından oldu - GündemÇocuklar kavga etti, o canından olduCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversitenin rektörü değişti, bakanlıklara üst düzey atamalar - GündemErdoğan'dan 'üst düzey' değişiklikler41 ilde Siberağ operasyonu! 82 kişi yakalandı... - Gündem41 ilde Siberağ operasyonu! 82 kişi yakalandı...
Sonraki Haber Yükleniyor...