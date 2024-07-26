Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Alexander G., İstanbul'da yakalandı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı. Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı