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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye&#039;nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pkk, Haber

Gündem Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Düzenleyen:  - Gündem
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