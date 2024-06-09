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İsrail'e füze yağıyor! Demir Kubbe sistemi çöktü mü?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;e füze yağıyor! Demir Kubbe sistemi çöktü mü?

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de nefes alacak alan bırakmayan işgalci İsrail'i vuruldu. Hizbullah konuya ilişkin yaptığı duyuruda, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır hattı ile Golan Tepeleri'nde yer alan 2 askeri üssüne yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi. İsrail'in Demir Kubbe sistemi roketleri engelleyemedi.

Yıllardır Filistinlilere kan kusturan İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamıyla dünyanın tepkisini topluyor. Bölgede yaşam alanı bırakmayan İsrail, Hizbullah'ın füzelerine karşılık veremedi.

İsrail'e füze yağıyor! Demir Kubbe sistemi çöktü mü? - 1. Resim

İSRAİL'İN 2 ASKERİ ÜSSÜ VURULDU

Hizbullah, İsrail'in hedeflerine yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki sınır hattı üzerinde yer alan Ramsa askeri üssünün roketler ve güdümlü füze ile vurulduğu ifade edildi.

KATYUŞA FÜZELERİYLE HEDEF ALINDI

Ayrıca İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan El Zaour askeri üssünün de katyuşa füzeleriyle hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL YİNE YANIYOR

İsrail basını da Golan’daki saldırı nedeniyle askeri üs çevresinde yangın çıktığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Lübnan tarafından atılan roketler nedeniyle yerleşim yerlerine yayılan büyük bir yangın çıkmıştı. Haber dünya basınında, "İsrail cayır cayır yanıyor" başlığıyla yer almıştı. 

İsrail'e füze yağıyor! Demir Kubbe sistemi çöktü mü? - 2. Resim

DEMİR KUBBE SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ?

İsrail'in, füzeleri havada imha eden Demir Kubbe sistemi, Hizbullah'ın son roketlerine karşılık veremedi. Bu durum "Demir Kubbe çöktü mü?" sorularını akıllara getirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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