Karaman'da resmen yer yarıldı, vatandaşlar tedirgin: Artık sözün bittiği yerdeyiz

Karaman'da bulunan bir elma bahçesinde korkutan bir olay yaşandı. Bahçede fay hattını hatırlatan 100 metre uzunluğunda oluşan yarık, çevrede oturan vatandaşları tedirgin etti. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Artık sözün bittiği yerdeyiz" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Yeraltı sularının çekilmesiyle Konya’nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar Karaman’a da sıçradı. Karaman’da son 3 yıl içerisinde ekili arazilerde oluşan obruk sayısı 10’a ulaştı. Son olarak Şeyh Şamil Mahallesi’nde ikametlere 500 metre uzaklıkta bulunan bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinlikte ve 100 metre uzunluğunda fay hattını hatırlatan yarık oluştu.

"ARTIK SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yarık oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunarak, “Obruklar artık günümüzün kaçınılmaz afetleri. Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra ilimizde de ekili arazilerde ciddi anlamda obruklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Bugün Karaman’a yürüme mesafesinde ve yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadaki elma bahçesinde yarık oluşmuş. Üreticimiz elma bahçesinde sulama yaparken, çökmeler meydana geldiğini görmüş. İncelediğimiz de yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir yarık var. Bu obrukların oluşmasıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama ben buradan şunu belirtmek istiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeraltı sularının yetersizliğinden dolayı Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman’da da obrukların gittikçe yerleşim alanlarına yaklaştığını görüyoruz” diye konuştu.

"ÜRKÜTÜCÜ BİR DURUM VAR"

Elma bahçesinin sahibi Mustafa Davarcı ise bahçeyi sularken yarığı ve çökmeleri fark ettiklerini belirterek, “Baktık ki yarıklar büyüyerek ilerlemeye başladı. Şu an ürkütücü bir durum var” dedi.