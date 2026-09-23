ROKETSAN’ın geliştirdiği KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Şirket, kara hedeflerine karşı kullanılan sistemin yeni kabiliyetle farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman yeteneği kazandığını açıkladı.

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ROKETSAN, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin ilk defa bir hava hedefini başarıyla vurduğunu duyurdu.

Firmanın sosyal medya sayfasından paylaşılan açıklamada, "Muharebe sahasının çevik gücü KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurdu. Kara hedeflerine karşı etkinliğini hava hedeflerine de taşıyan KARAOK ile farklı tehditlere karşı çok yönlü angajman kabiliyetimizi güçlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişme ile alakalı yaptığı açıklamada, KARAOK'un kullanım alanının genişlediğine işaret etti.

KARAOK ilk kez hava hedefini vurdu

"DEĞİŞEN İHTİYAÇLARA ETKİN ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

İkinci, "Kısa Menzilli Tanksavar Silah Sistemimiz KARAOK, ilk kez bir hava hedefini başarıyla vurarak kullanım alanını genişletti. Sistemlerimize kazandırdığımız farklı yeteneklerle sahadaki değişen ihtiyaçlara etkin çözümler sunmayı sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

Üzerinde bulunan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece ve gündüz görev yapabilen KARAOK, zırh delici performansıyla sahada operasyonel güç sağlıyor. KARAOK, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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