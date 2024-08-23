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Kastamonu'da ayı sürprizi! Bahçeye girip ortalığı talan etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kastamonu&#039;da ayı sürprizi! Bahçeye girip ortalığı talan etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bahçeye giren ayı sebzelere zarar verdi. Ayının bahçede dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Sabuncular köyünde Alettin Tuncer'e ait evin bahçesine gündüz vakti giren ayı, sebzelere zarar verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Bahçesindeki sebzeleri gören Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerinde sebzelere ayının zarar verdiğini gördü.

Kastamonu'da ayı sürprizi! Bahçeye girip ortalığı talan etti - 1. Resim

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ

Raif Tuncer, daha önce de ayıların evinin önüne kadar geldiğini ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre evin önünde gezen ayının bahçeye girdiği görülüyor. Ayı daha sonra sebzelere zarar veriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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