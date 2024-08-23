Kastamonu'da ayı sürprizi! Bahçeye girip ortalığı talan etti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bahçeye giren ayı sebzelere zarar verdi. Ayının bahçede dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Sabuncular köyünde Alettin Tuncer'e ait evin bahçesine gündüz vakti giren ayı, sebzelere zarar verdi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bahçesindeki sebzeleri gören Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerinde sebzelere ayının zarar verdiğini gördü.
DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞ
Raif Tuncer, daha önce de ayıların evinin önüne kadar geldiğini ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre evin önünde gezen ayının bahçeye girdiği görülüyor. Ayı daha sonra sebzelere zarar veriyor.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı