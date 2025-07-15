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Korkutan görüntü! Kuraklık en büyük iskeleyi bile ortaya çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Korkutan görüntü! Kuraklık en büyük iskeleyi bile ortaya çıkardı
Kuraklık, İznik Gölü, Türkiye, İskele, Turizm, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle gölün su seviyesi korkutucu seviyeye geriledi. İznik Gölü’nün en büyük iskelesi suyun çekilmesi nedeniyle tamamen karaya oturdu.

Türkiye'nin en büyük göllerinden İznik Gölü'nde yaz aylarında binlerce kişinin serinlemek için tercih ettiği gölün suyu çekilmesi insanları korkuttu.

Korkutan görüntü! Kuraklık en büyük iskeleyi bile ortaya çıkardı - 1. Resim

Korkunç boyuttaki çekilmeyle birlikte bölgedeki canlı popülasyonu ve turizm de tehdit altında.

Korkutan görüntü! Kuraklık en büyük iskeleyi bile ortaya çıkardı - 2. Resim

Herkesin gün batımı için akın ettiği iskelenin ise eski halinden eser kalmadı. İskele eski ihtişamını kaybederek adeta çayır ve bataklık haline geldi.

Korkutan görüntü! Kuraklık en büyük iskeleyi bile ortaya çıkardı - 3. Resim

"SU BENİM DİZ KAPAĞIMA BİLE GELMİYOR"

Emekli öğretmen Suat Yıldız İznik Gölü'nün son haliyle ilgili "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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