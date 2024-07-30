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Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt'ta komşuların kötü koku nedeniyle ceset olabileceğinden şüphelendiği daire için ekipler harekete geçti. İki gencin yaşadığı ve şikayet üzerine polisin girdiği daire ‘çöp ev’ çıktı. Karşılaşılan manzara ise görenleri hayrete düşürdü.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Komşular zemin kattan gelen kötü koku nedeniyle dairede ceset olabileceğinden şüphelendi. Evde yaşayan iki gencin de siyah çöp poşetleri ile eşya taşıdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. 

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu - 1. Resim

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA HAYRETE DÜŞTÜLER

Daireye giren polis ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Etrafı kaplayan çöpler, böcekler, fareler ve kötü koku nedeniyle mülk sahibine haber verildi.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu - 2. Resim

Taraflar karakola giderek dairenin boşaltılması konusunda anlaşırken, “çöp ev” Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu - 3. Resim

“CESET OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENDİM”

Çöp evi fark ederek polise haber veren apartman sakini Turan Ali İlke, “Ben fark ettim durumu. Binaya girdiğimde leş kokusu geliyordu, dairede oturan gençler siyah poşetlerle de çıkınca şüphelenerek polisi aradım. Ceset olabileceğinden şüphelendim. Polis geldiğinde de ‘Niye beni rahatsız ediyorsunuz' diyerek kapıyı açmak istemediler. Güçlükle girdikleri dairede ise çöplükle karşılaştı. Evdeki etler çürümüş, suları etrafa akmış, etraf böcek doluydu. Binaya giremiyoruz zaten, hatta birkaç kişi bu pislik yüzünden taşındı" dedi.

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ceset var sandılar: Eve giren polis şoke oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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