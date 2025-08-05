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Mahkemeden Ayşe Barım kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mahkemeden Ayşe Barım kararı
Gezi Parkı, Tutukluluk, Dava, Menajer, Sanatçı, Suçlama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme"suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Mahkemeden Ayşe Barım kararı - 1. Resim

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26.Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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