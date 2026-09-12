Maltepe'de kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

İstanbul Maltepe'de kiracısı tarafından öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenaze törenine çiftin çocukları ve yakınları da katıldı.

İstanbul Maltepe’de çıkan kavgada kiracı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolcuklarına uğurlandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül tarihinde saat 13.10 civarında yaşanan olayda, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında çıkan kavga kanlı sona ermişti. Mehmet T, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde olan avukat Emir Ali Spor’a ateş etmiş, saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T. ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Maltepede kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

ÇOCUKLARI DA CENAZEYE KATILDI

Ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol için Güngören Mevlana Camii'nde bir cenaze töreni yapıldı. Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı. Yakınları çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Ev sahibi çift, öğle namazının sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası Arnavutköy Karaburun’da defnedildi.

Akyol çiftinin akrabası olduğunu belirten Fazlı Köktaş, "Almanya’dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey, para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok. 2019’dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu. Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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