Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Maltepe'de kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Maltepe'de kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

İstanbul Maltepe'de kiracısı tarafından öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenaze törenine çiftin çocukları ve yakınları da katıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Maltepe’de çıkan kavgada kiracı Mehmet T. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çifti son yolcuklarına uğurlandı.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta 10 Eylül tarihinde saat 13.10 civarında yaşanan olayda, ev sahibi Osman Akyol ile kiracısı Mehmet T. (63) arasında çıkan kavga kanlı sona ermişti. Mehmet T, silahla ev sahibi Osman Akyol, ev sahibinin eşi Nursen Akyol ve olay yerinde olan avukat Emir Ali Spor’a ateş etmiş, saldırıda Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, avukat Emir Ali Spor yaralanmıştı. Mehmet T. ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Maltepede kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi
Başlık ResmiMaltepede kiracıları tarafından öldürülen çift toprağa verildi

ÇOCUKLARI DA CENAZEYE KATILDI

Ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol için Güngören Mevlana Camii'nde bir cenaze töreni yapıldı. Törene çiftin çocukları ve yakınları katıldı. Yakınları çiftin tabutunun başında gözyaşı döktü. Ev sahibi çift, öğle namazının sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası Arnavutköy Karaburun’da defnedildi.

Akyol çiftinin akrabası olduğunu belirten Fazlı Köktaş, "Almanya’dan geliyorum. O dairede birkaç yıldır sorun olduğu için konuyu biliyoruz. Televizyonların yaptıkları haberleri görüyoruz. Yani tek taraflı dinlediler, düşüncesiz yazılar yazıyorlar. Kiracı Mehmet Bey, 500 bin lira demiş, bunların hepsi yalan. Mehmet Bey, para istedi ama kendisi harcadı diye bir şey yok. 2019’dan beri evden çıkışını istediler. Mehmet Efendi, bizleri tehdit etti. Mafya babası tutarız dediler. Mahkemeye verdiler, mahkeme sonucunda böyle şeyler oldu. Adaletten dileğim cezasını çeker, müebbet hapis cezası almasını umuyoruz. Geride 5 tane yetim çocuk bıraktı. Evin içinden çıkan malzemeleri, kurşunları görün bu olayı düşünün. Bu adamın temiz insan olmadığını herkesin görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TELEFON DETAYINA DİKKAT
TELEFON DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
'ŞİMŞEKLER’E 11 İLDE OPERASYON
64 kişi gözaltında, 10 şirkete el konuldu
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
İNŞAAT BOŞLUĞUNA UÇTU
Telefonuna daldı, kabusu yaşadı!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
RAYI SÖKMÜŞLER!
RAYI SÖKMÜŞLER!
40 kişinin yaralandığı tren kazasında skandal sabotaj
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
FOÇA İÇİN “UYUM” VURGUSU
AK Parti’ye geçişinin nedenini açıkladı
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
PAZARTESİ GÜNÜ SAAT DEĞİŞTİ
İşte yeni eğitim öğretim yılı için alınan tedbirler
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
40 DAKİKA YÜRÜYORLAR
TOKİ konutlarına yerleşen vatandaşa İBB işkencesi!
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
'PREMİER LİG’DE DE OYNAR'
Fenerbahçe’nin yıldızını eski hocaları anlattı
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
KARTTA 23 KALEM KOMİSYON
Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz
İSRAİL'İ KORKU SARDI
İSRAİL'İ KORKU SARDI
ABD'nin savaş gemisi yarışında Ankara sürprizi!
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
HAFTA TATİLİNDE ÇİFT ÖDEME YOK
Yargıtay fazla mesaiye noktayı koydu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu! Dikkat çeken döviz ve telefon detayı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz'ün düğün takıları bulundu!
Kaydet
ÖSYM ek tercih ne zaman? 2026 YKS ek tercih süreci için gözler tarihlere çevrildi
ÖSYM ek tercih ne zaman?
Kaydet
1980'ler onlara akım değil zindan! 12 Eylül mağduru mahkumların yarım asır önce yaşadıkları
80'ler onlara akımı değil zindanı hatırlatıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.