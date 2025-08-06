Muhalefetin derdi İmamoğlu'nu unutturmak!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sahte e-İmza soruşturmasında adli süreç devam ederken, muhalif kesimler operasyonlar üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışıyor.
HABER MERKEZİ ANKARA - Yetkililer, “Sistem açıklarını kullananlara karşı ciddi bir refleks gösterildi. Asıl zaaf, bu tür suçları görmezden gelmek olurdu” diyerek, operasyonun siber suçlarla mücadelede örnek bir başarı olduğunu ifade ediyor. Ancak muhalefet temsilcileri, BTK ve MEB sistemlerinde “büyük güvenlik zaafı” bulunduğunu iddia ediyor.
Muhalif medyada atılan manşetlerin Cumhur İttifakı’nı yıpratmaya yönelik bir algı operasyonu olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca muhalif isimlerin asıl amacının belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını gölgelemek, diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu soruşturmasını gündemden düşürmek ve devletin itibarını zedelemek olduğu kaydediliyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi