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Oda TV sahibi Soner Yalçın'ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

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Oda TV sahibi Soner Yalçın&#039;ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattı

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Oda TV sahibi Soner Yalçın, 47 milyon TL'ye ultra lüks villasını satışa çıkardı. İlan sahibi olarak Fe Metal Demir Çelik İnşaat adlı bir anonim şirket görülüyor.

Oda TV sahibi ve yazarı Soner Yalçın'ın İzmir Çeşme'deki yeni villasını 47 milyon TL'ye satışa çıkardığı iddia edildi.

Oda TV sahibi Soner Yalçın'ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattı - 1. Resim

Veryansın TV'nin iddiasına göre, ilan sahibinden.com'da yayımlandı. İlan sahibi olarak Fe Metal Demir Çelik İnşaat adlı bir anonim şirket görülüyor.

Oda TV sahibi Soner Yalçın'ın ultra lüks villası satışta: Fiyatı dudak uçuklattı - 2. Resim

2 Mayıs'ta siteye yüklenen ilana göre, villa 260 metrekare ve 500 metrekare açık alandan oluşuyor. 3 katlı ve 7+2 olan bu villadan ilanda "Çeşme Ovacık Toskana bölgesinde deniz manzaralı havuzlu malikane" olarak bahsediliyor.

3 katlı villanın 12.5 metre uzunluğunda havuzu bulunuyor. 

Düzenleyen:  - Gündem
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