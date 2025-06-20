Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Otobüs, minibüs, metro, tramvay... Toplu taşımada unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Otobüs, minibüs, metro, tramvay... Toplu taşımada unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da şehir içi toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar, belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alınıyor. Araçlarda unutulan bisiklet, deniz paleti, scooter, cep telefonu, para, valiz ve bebek arabası gibi onlarca eşya sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.

Antalya'da kent içi ulaşımında kullanılan ve her gün binlerce vatandaşı bir yerden bir yere konforlu bir şekilde ulaştıran otobüs, minibüs ve tramvaylarda ayda yaklaşık bin eşya unutuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki kayıp eşya bürosu, vatandaşların toplu taşıma araçları ve tramvayda seyahat ederken unuttuğu eşyaları güvenli şekilde muhafaza ediyor.

Otobüs, minibüs, metro, tramvay... Toplu taşımada unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor - 1. Resim

KAYIT ALTINA ALINIP MUHAFAZA EDİLİYOR

Unutulan eşyaların bekletildiği depoda; bisiklet, bebek arabası, baston, pazar arabası, kulaklık, oyuncak, çanta, cüzdan, kredi ve kimlik kartı, pasaport, gözlük, cep telefonu, para, valiz, şemsiye, deniz paleti, giysi ve kulaklık gibi onlarca eşya bulunuyor. Toplu taşıma sürücülerince araç ve tramvayda bulunan eşyalar önce depolama görevlilerine teslim ediliyor. Depolama alanlarında toplanan eşyalar tutanak ile büroya teslim ediliyor. Kayıp Eşya Bürosu'na getirilen eşyalar barkodlanıp poşetlenerek kayıt altına alınıyor.

Otobüs, minibüs, metro, tramvay... Toplu taşımada unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor - 2. Resim

İNTERNET ÜZERİNDEN SORGULAMA

Toplu taşıma araçlarında unutulan banka kartları bir aylık süre sonunda imha edilirken, ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler Nüfus Müdürlüğü'ne teslim ediliyor. Kent ve ulaşım kartları ise kart merkezlerine geri gönderiliyor. Vatandaşlar, kayıp eşyalarını "ulasim.antalya.bel.tr/Home/KayipEsyailetisim" internet adresi üzerinden veya Kayıp Eşya Bürosu'na şahsen başvurarak sorgulayabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite sınav sonuç tarihleriRaydan çıkan tramvay pizzacıya daldı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında! Biçerdöver iddiasına 5 gözaltı var - Gündem'Biçerdöver' iddiasına 5 gözaltı!Sarallar suç örgütü davasında 20 tahliye! Merve Özbey'in eşi için de karar verildi - GündemMerve Özbey'in eşi için de karar verildiHedef 30 bin Türk'ü katletmek! Soykırım planı devrede, PKK'yı maşa olarak kullanacaklar - GündemSoykırım planı, hedef 30 bin Türk'ü katletmek!İİT zirvesi İstanbul'da başlıyor! Bakan Fidan ağırlayacak, İran da katılıyor - Gündemİran da katılıyor, Bakan Fidan ağırlayacakErdoğan'ın liderliğinde başlıyor! AK Parti yazı böyle geçirecek - GündemAK Parti yazı böyle geçirecek! Erdoğan'ın liderliğinde...Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti - GündemVali Yardımcısı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...