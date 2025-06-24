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Para yatırmak için gittiği bankamatikte tomarla para buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Para yatırmak için gittiği bankamatikte tomarla para buldu
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da para çekmek için ATM'ye giden vatandaş, bankamatiğin haznesinde 19 bin 800 lira buldu. Duyarlı vatandaş parayı polis merkezine teslim etti. 

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Hendek ilçe merkezi Başpınar Mahallesi'nde bulunan bankamatiğe para çekmek için giden Yener Gözdağı isimli vatandaş, para haznesinde unutulmuş banknotları fark etti. Paranın sahibini bulamayan ve ilgili bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçen duyarlı vatandaş, banka yetkililerinin yönlendirmesiyle parayı şube açıldığında teslim etmesi gerektiği bilgisini aldı. Ancak o sırada banka kapalıydı.

Para yatırmak için gittiği bankamatikte tomarla para buldu - 1. Resim

POLİS MERKEZİNE TESLİM ETTİ 

Gün içinde çalıştığı için bankaya gidemeyeceğini aktaran duyarlı vatandaş, çözüm olarak parayı polis merkezine götürmeyi tercih etti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak altına alınan 19 bin 800 liranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Para yatırmak için gittiği bankamatikte tomarla para buldu - 2. Resim

Bankamatik haznesinde bulduğu parayı polise teslim eden Gözdağı, "Para çekmek için bankamatiğe geldim ve o esnada bankamatiğin haznesinde para gördüm. Müşteri temsilcisini aradım oradan bana bankamatiğin seri numarasını sordu ve söyledim. O da bana buradan bir işlem yapamayacağını ve para ile birlikte şubeye gitmemi söyledi. Ama çalıştığım için şubeye gidemedim ve bu sebeple bulduğum parayı polis merkezine teslim ettim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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