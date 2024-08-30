Pazarda tanesi 200 TL'ye satılıyor! Toptancılara sinirlendi, 2 bin ejder meyvesini bedava dağıttı

Antalya'da bir vatandaş, pazarda tanesinin 200 TL'ye kadar satıldığını söylediği ejder meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Yaklaşık 2 bin ejder meyvesini dağıtan üretici Kamil Arıkan, toptancı ve aracıların 40-50 TL'den ürünü almak istediklerini, onlara tepki olarak ürünlerini bedava dağıttığını belirtti.

Antalya'da ejder meyvesi üreten üreticiler, toptancı ve aracıların verdiği düşük fiyatlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Manavgat'ta ejder meyvesi üretimi yapan Kamil Arıkan, toptancı ve aracıların ürünleri için verdiği fiyata sinirlenip, yaklaşık 2 bin ürününü ücretsiz dağıttı.

EJDER MEYVESİNE DÜŞÜK FİYAT VERİYORLAR

Ejder meyvesinin üretiminin zorluğuna dikkat çeken Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım” diye konuştu.

Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, “Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler” dedi.

EJDER MEYVESİ İÇİN DESTEK TALEBİ

Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz da “Ejder meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor. Ülkemizde 5 yıldır örtü altında ejder meyvesi üretilmeye başladı. Şu an ülkemizde bin dönümüm üzerinde üretim yapılmaktadır. Ürününü ihracatı ve pazarlaması konusunda hiçbir destek görmüyoruz. Ürünümüzü bizden 50 liraya almak istiyorlar. 50 liraya alırken de yurtdışına aynı fiyata, 150 liraya alırken de aynı fiyata satıyorlar." diye konuştu.

"Üretici arkadaşlarımız bu seraları yapabilmek için milyonlarca lira kredi borcunun altına girdiler. Gece gündüz demeksizin ürün alabilmek için emek harcıyor." diyen Yılmaz, "Üreticimiz yetiştirdiği üründen elde ettiği gelirle kredisini karşılayamaz duruma geldi. Biz üretiyoruz, sadece satış ve pazarlama konusunda destek istiyoruz” diye konuştu.

2000 ÜRÜNÜ BEDAVA DAĞITTI

Yapılan konuşmaların ardından, kamyonetle getirilen Ejder meyvesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 2 bin civarındaki Ejder meyvesi vatandaşların yanı sıra yoldan geçen turistlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.