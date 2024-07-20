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Pençe-Kilit kahramanına acı veda! Şehit Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pençe-Kilit kahramanına acı veda! Şehit Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Ankara’da düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Terör örgütü PKK'ya karşı Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit operasyonundan dün acı haber gelmişti. El yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan 2 hafta sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Pençe-Kilit kahramanı bugün son yolcuğuna uğurlandı.

ANKARA'DA KAHRAMAN ASKER İÇİN CENAZE TÖRENİ

48 yaşındaki Yarbay Demirkan için bugün Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, ikindi namazını müteakip resmi cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit kahramanına acı veda! Şehit Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

TABUTA SARILI NAAŞI TOP ARABASINA TAŞINDI

Namazın ardından şehidin al bayraklı tabuta sarılı naaşı top arabasına taşındı ve Cebeci Asri Mezarlığı Şehitliğine götürüldü.

Pençe-Kilit kahramanına acı veda! Şehit Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

ŞEHİDİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VARMIŞ

Demirkan’ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin yakınları cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Pençe-Kilit kahramanına acı veda! Şehit Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şehidin ailesi ve yakınları, kara, hava, deniz komutanları, emniyet müdürleri, polis ve askeri personeller katıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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