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Sahte basın kartı dolandırıcılığı! 'Polis derneği'yle 600 bin TL'lik vurgun

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da emniyetin çalışmaları sonucu bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği’nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, 5187 Sayılı Basın Kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu, basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri hâlde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini belirledi.

Sahte basın kartı dolandırıcılığı! 'Polis derneği'yle 600 bin TL'lik vurgun - 1. Resim

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit edilirken yapılan çalışmalar neticesinde; Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı.

Sahte basın kartı dolandırıcılığı! 'Polis derneği'yle 600 bin TL'lik vurgun - 2. Resim

6 şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatılırken, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi,  23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet 9mm fişek ele geçirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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