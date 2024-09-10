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Samsun'da su kuyusu açarken toprak altında kaldılar! Ekipler zamanla yarışıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da tarlada kullanmak için su kuyusu açan 2 kişi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. 

Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahallesi Evrenuşağı Mahallesi'nde, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar.

Su kuyusu açarken toprak altında kaldılar! Ekipler zamanla yarışıyor - 1. Resim

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

Su kuyusu açarken toprak altında kaldılar! Ekipler zamanla yarışıyor - 2. Resim

Su kuyusu açarken toprak altında kaldılar! Ekipler zamanla yarışıyor - 3. Resim

Su kuyusu açarken toprak altında kaldılar! Ekipler zamanla yarışıyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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