Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 işçi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi. 

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay Mahallesi Setboyu mevkiinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan H.A (46) idaresindeki 16 ADB 323 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen M.D. (27) idaresindeki 06 CRT 887otomobil kafa kafaya çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI 

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.D. ve ticari araçta bulunan 7 tarım işçisi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ 

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavi için Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'ın tersane hamlesi Alman vakıfları çıldırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan'ın tersane hamlesi Alman vakıfları çıldırttı - GündemErdoğan'ın tersane hamlesi Alman vakıfları çıldırttıMurat Kurum, Ekrem İmamoğlu''nu kabul etti! Deprem konusu masaya yatırıldı - GündemMurat Kurum, İmamoğlu''nu kabul ettiNarin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! 200 bin TL için cesedini saklamıştı, itirafçı tutuklandı - Gündem200 bin TL için Narin'in cesedini saklamıştı!Kendi kaza anını kaydetti! Konya'da defalarca takla atan adam şans eseri kurtuldu - GündemDefalarca takla attıBinali Yıldırım anjiyo ameliyatı oldu! Sağlık durumu nasıl? - GündemBinali Yıldırım anjiyo ameliyatı oldu! Sağlık durumu nasıl?Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya Beştepe'de Erdoğan ile görüştü - GündemAYM Başkanı Külliye'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...