TUSAŞ'tan 'kalorifer peteği' göndermeli KAAN paylaşımı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İlk milli muharip uçak KAAN'ın bir parçası için 'kalorifer peteği' benzetmelerine kalorifer petekli paylaşım ile gönderme yaptı.
Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN için yapılan 'kalorifer peteği' benzetmesine TUSAŞ'tan göndermeli cevap geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.
ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN hakkındaki 'kalorifer peteği' benzetmelerine geçen hafta Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde cevap vermişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"'Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen muhalefetin hazımsızlığına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, 'Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. İnsansız uçakları, Akıncı'yı, Kızılelma'yı yaptık mı, daha durun bakalım, neler gelecek, daha yapacağız. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."