TUSAŞ'tan 'kalorifer peteği' göndermeli KAAN paylaşımı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 11:18 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 11:31 - Güncelleme:

Kaan, Tusaş, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İlk milli muharip uçak KAAN'ın bir parçası için 'kalorifer peteği' benzetmelerine kalorifer petekli paylaşım ile gönderme yaptı.