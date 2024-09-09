Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Gelin gerginlik yaşarken, damat tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
İlginç olay, Gebze Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar yolun ortasındaki yeşillik alana geçti. Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı.
DAMAT ZAR ZOR SAKİNLEŞTİRDİ
Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı