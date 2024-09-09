Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı

Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Gelin gerginlik yaşarken, damat tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İlginç olay, Gebze Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün günü isimleri öğrenilemeyen kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı - 1. Resim

Tartışmanın büyümesiyle taraflar yolun ortasındaki yeşillik alana geçti. Gelin ve damat da bu kavganın ortasında kaldı. 

Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı - 2. Resim

DAMAT ZAR ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, damadın tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, gelinin ise gerginlik yaşadığı anlar yer aldı.

Yer: Kocaeli! Gelin ve damat en mutlu gününde kavganın ortasında kaldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bariyerlere çarparak savrulan motosikletli hayatını kaybettiiPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ne zaman satışa çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muğla'da çıkan yanının nedeni belli oldu! Arı kovanları yine işin içinde - GündemMuğla'da çıkan yanının nedeni belli olduBariyerlere çarparak savrulan motosikletli hayatını kaybetti - GündemBariyere çarpıp savrulan motosikletli hayatını kaybettiKahvaltı sofrasında infaz! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü - GündemKahvaltı sofrasında infaz! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdüFeci kaza! Astsubay motosikletiyle yolcu otobüsünün altına girdi - GündemFeci kaza! Astsubay motosikletiyle yolcu otobüsünün altına girdiAnkara'da korkunç cinayet! Kahvaltıya gelen damat dehşet saçtı - GündemKahvaltıya gelen damat dehşet saçtıSıva ustası Narin'in cansız bedenini hangi araçla taşıdığını ve üstünü nasıl kapattığını anlattı - GündemNarin'in cansız bedenini bu araçla taşımış
Sonraki Haber Yükleniyor...