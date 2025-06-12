12 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

12 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta sonuçlarını izleyiciler yakından takip eti. Ezgi, Sahra, Nur ve Seren arasından 12 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oldu. 2025 Gelinim Mutfakta final bölümleri başladı. Günün birincisinin aldığı çeyrek altın birinci olacak isim için kritik önem taşıyor.

12 Haziran Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor.

12 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

12 Haziran Perşembe günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Nur, Ezgi, Seren ve Nur arasındaki rekabet programın final etabında kızışıyor. Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken puan tablosunda yükselmek isteyen gelinler finalde birincilik koltuğuna oturmak için yarışıyor.

12 Haziran Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve günün birincisi bölümün ardından belli olacak.

12 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, 20 günlük final maratonunun 4. gününde yarışıyor. İlk çeyrek altını Nur alırken ikinci çeyrek altının sahibi Ezgi oldu, üçüncü altını ise Sahra aldı. Günlük puan sıralamasına üst sıralamaya yerleşmek final turunda kritik önem taşıyor. 12 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli oluyor.

12 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

11 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi ve final serisinin dördüncü çeyrek altınını kazanan isim belli oluyor.