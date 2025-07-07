123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekimi ne zaman? DHY kura çekim tarihi

Sağlık Bakanlığı, 123. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında münhal kadroları ve takvimi ilan etti. İşte, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekim tarihi...

123. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası için münhal kadroları yayımlandı. Uzman ve pratisyen tabipleri kapsayan kura kapsamında tercih başvuruları 7 Temmuz 2025 günü (bugün) saat 18.00’e kadar alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişilebilen Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecek.

DHY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, DHY kura çekimi 9 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşecek.

Kura çekim sonuçları, "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.