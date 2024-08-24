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2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan açıkladı...

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2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan açıkladı...

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Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, ara tatillerin kaldırılacağına dair haberler gündeme geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar sürerken, öğrenciler ve veliler "Ara tatil kaldırılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Kasım ve Nisan aylarında yapılanara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN TÜRK canlı yayınına katılarak, ara tatillerle ilgili spekülasyonlara son verdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan açıkladı... - 1. Resim

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının gündemlerinde olmadığını belirtti. "9 Eylül'den itibaren deprem bölgesinde eğitim dönemine sorunsuz şekilde başlayacağız. 9 Eylül'de okullar açılacak ve erteleme gündemde değil.

Öğretmenlerimizin seminerleri 2 Eylül'de başlayacak, takvimimiz 9 Eylül'de yürürlüğe girecek. Ara tatilin kaldırılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil," şeklinde konuştu.

2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor! Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan açıkladı... - 2. Resim

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için okulların açılma tarihi 9 Eylül 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihte okullar eğitim dönemine başlayacak ve herhangi bir erteleme söz konusu olmayacak. Öğretmenlerin seminerleri ise 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Bu tarihten itibaren eğitim takvimi düzenli şekilde işleyecek.

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