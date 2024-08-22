Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren 'Ara tatil kalkacak mı? Okullar ne zaman açılacak?' sorularına cevap verdi.

Sosyal medyada okulların açılış tarihinin erteleneceği ve ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. 

OKUL AÇILIŞI ERTELENECEK Mİ?

Gaziantep'te 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' sonrası yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Bakan Tekin, "Tatil uzadı gibi. Bir aksilik olmazsa 2 Eylül günü eğitim-öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül itibariyle, 9 Eylül tarihi itibari ile de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı - 1. Resim

ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, "Ara tatil kalkacak" iddialarına ise "Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok." diyerek cevap verdi.

 

SEMİNERLER 2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

"Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" diyen Tekin,  "2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki hazırlıklarımızın odak noktasında bu anlamda öğretmen, idareci ve formatör eğitimlerimizi Haziran ayının başından itibaren yürütüyoruz. Zaten 2 Eylül‘de öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başladığında bu konudaki faaliyetlerimiz biraz daha yoğunlaşmış olacak." dedi.

 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor, her an başlayabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YÖK'ün tavsiyesini dinleyen yok! Özel üniversitelerin zam oranları şaşkına çeviriyor - EğitimYüzde 150'ye varan zam!Mülakatta yargı düğümü! Aylar önce "bu iş mahkemede biter" demiştik - EğitimMülakatta yargı düğümü! Aylar önce "bu iş mahkemede biter" demiştikÖğrencileri sevindirecek adım! 35 bin liralık destek 57 bin liraya çıkarıldı - EğitimÖğrencileri sevindirecek adım! 35 bin liralık destek 57 bin liraya çıkarıldıKiralık sahte diploma! Sonunda bunu da gördük - EğitimParasını kaptıran uyanıklar şikayetçi oldu!İhlas Eğitim Kurumları yeni döneme merhaba dedi - Eğitimİhlas Eğitim Kurumları yeni döneme merhaba dediÖğretmen atamalarında mülakat çıkmazı! Bakan Tekin açıkladı: Danıştay iptal ederse... - EğitimBakan Tekin açıkladı: Danıştay iptal ederse...
Sonraki Haber Yükleniyor...