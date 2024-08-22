Okullar ne zaman açılacak, ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren 'Ara tatil kalkacak mı? Okullar ne zaman açılacak?' sorularına cevap verdi.

Sosyal medyada okulların açılış tarihinin erteleneceği ve ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialara Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi.

OKUL AÇILIŞI ERTELENECEK Mİ?

Gaziantep'te 'Afet Bölgesi Değerlendirme Toplantısı' sonrası yaptığı açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili mevzularda spekülasyonlar var" diyen Bakan Tekin, "Tatil uzadı gibi. Bir aksilik olmazsa 2 Eylül günü eğitim-öğretim takvimimiz başlıyor. Öğretmen arkadaşlarımız okullarında olacak 2 Eylül itibariyle, 9 Eylül tarihi itibari ile de öğrencilerimizle beraber 2024-2025 eğitim-öğretim yılını başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, "Ara tatil kalkacak" iddialarına ise "Ara tatilin kalkması gibi bir durum yok." diyerek cevap verdi.

SEMİNERLER 2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

"Uzaktan yürütülen seminerler artık yüz yüze yapılacak" diyen Tekin, "2024-2025 eğitim-öğretim yılındaki hazırlıklarımızın odak noktasında bu anlamda öğretmen, idareci ve formatör eğitimlerimizi Haziran ayının başından itibaren yürütüyoruz. Zaten 2 Eylül‘de öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemi başladığında bu konudaki faaliyetlerimiz biraz daha yoğunlaşmış olacak." dedi.