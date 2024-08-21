AHES GYO halka arz toplama tarihi ne zaman? Hisse fiyatı ne kadar?
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Yatırımcılar, yeni halka arz takvimini ve borsada işlem görecek şirketleri yakından takip ediyor. Bu haftanın halka arz programı ise netlik kazandı. AHES Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. İşte detaylar...
AHES Gayrimenkul'ün halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı açıklandı. Halka arz büyüklüğü 1,2 milyar TL olarak belirlenen AHES GYO, toplamda 50 milyon adet lot dağıtacak.
2024 AHES GYO HALKA ARZI NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
SPK tarafından onaylanan AHES Gayrimenkul (AHGSY), 21-22-23 Ağustos tarihlerinde talep topladıktan sonra borsada işlem görmeye başlayacak. 23 Ağustos'tan sonra açıklanacak sonuçlarla birlikte, borsada işlem tarihi de kesinleşmiş olacak.
AHES GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Hissenin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte dağıtılacak lot miktarı da kesinleşti ve tahmini miktar şu şekilde belirlendi:
- 300 Bin katılım - 125 Lot (3150 TL)
- 700 Bin katılım - 54 Lot (1360 TL)
- 1.1 Milyon katılım - 35 Lot (882 TL)
- 1.5 Milyon katılım - 25 Lot (630 TL)
- 1.9 Milyon katılım - 20 Lot (504 TL)
- 2.3 Milyon katılım - 17 Lot (428 TL)
- 2.7 Milyon katılım - 14 Lot (352 TL)
- 3.1 Milyon katılım - 13 Lot (327 TL)
2024 AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Satın almak isteyenler, AHES Gayrimenkul hisselerini Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alabilecekler. Ayrıca, katılım endeksine uygun olduğu da vurgulandı.
AHES Gayrimenkul, 25,20 TL’den satışa sunulurken, T1-T2 kullanımına kapalı olarak belirlendi.