AHES GYO halka arz toplama tarihi ne zaman? Hisse fiyatı ne kadar?

Haberler Haberleri

Yatırımcılar, yeni halka arz takvimini ve borsada işlem görecek şirketleri yakından takip ediyor. Bu haftanın halka arz programı ise netlik kazandı. AHES Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. İşte detaylar...