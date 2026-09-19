Altı Üstü İstanbul dizisinde yaşanacak gelişmeler yakından takip edilirken, "Emir" karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın akıbetiyle ilgili iddialar gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir video paylaşımında cenaze aracında Emir karakterinin fotoğrafının yer alması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap diziden ayrılıyor mu?

Altı Üstü İstanbul dizisinin başrol oyuncularından Rahimcan Kapkap’ın sosyal medyada yayınlanan görüntüsü ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi. Dizinin gelecek bölümlerine ilişkin yayılan bir görüntüde cenaze aracının yer aldığı görüldü. Cenaze aracında Emir karakterine hayat veren başrol oyuncusu "Rahimcan Kapkap"'ın fotoğrafı bulunuyor.



Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü? Rahimcan Kapkap veda ediyor iddiaları gündem oldu

RAHİMCAN KAPKAP AYRILDI MI?

Cenaze sahnesinin gerçek bir vedayı mı anlattığı, yoksa dizideki başka bir olayla mı ilgili olduğu henüz belli değil.Rahimcan Kapkap’ın akıbeti önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

RAHİMCAN KAPKAP KİMDİR?

18 Nisan 1998 tarihinde Konya’da dünyada gelen Rahimcan Kapkap, eğitim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde sürdürdü. Akademik eğitiminin yanı sıra oyunculuk alanında da çeşitli eğitimler alarak kendisini geliştirdi. Konservatuvar ve özel oyunculuk dersleriyle sanat kariyerine hazırlanan Kapkap, kısa sürede ekran dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2021 yılında yayınlanan Elkızı dizisinde canlandırdığı Mert Karasu karakteriyle başlayan oyuncu, bu projeyle televizyon izleyicisinin dikkatini çekti. Asıl çıkışını ise Show TV'nin büyük ilgi gören yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Metehan Ünal karakteriyle gerçekleştirdi.