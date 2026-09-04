İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu paylaşıldı. Öğrencilerin yeni dönem için kayıtlarını tamamlayacağı süre ve ders seçim tarihleri üniversite tarafından açıklandı. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, işlemlerini AKSİS üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki,AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi 2026/2027 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 31 Ağustos 2026 - 20 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 31 Ağustos-20 Eylül 2026 tarihleri arasında katkı payı/öğrenim ücreti ödeme işlemi tamamlanan öğrencilerin ders seçimleri, akademik takvim doğrultusunda 21-23 Eylül 2026 tarihleri arasında Fakülte tarafından yapılacak.

DERS EK-SİL İŞLEMİ TARİHLERİ

Ders ekle-sil işlemleri 24 - 28 Eylül 2026 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacaktır. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacaktır. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.

Üst dönemden ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 24 - 28 Eylül 2026 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları kılavuzun sonunda yer almaktadır. Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluğu öğrenciye aittir.

AUZEF kayıt yenileme takvimi! AUZEF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

KAYIT YENİLEME SÜRECİ

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Referans numaranız https://aksis.istanbul.edu.tr kullanıcı adı ve almak için adresinden şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

AKSİS Otomasyon Sistemine ( https://aksis.istanbul.edu.tr/ ) giriş yaptıktan sonra AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi-Eğitim Öğretim İşlemleri-Harç İşlemleri bölümünden referans numaranıza ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

Ödeme işleminden sonra Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek YOKTUR. Ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır). Öğrenci ders alımında değişiklik yapmak istediği takdirde, ders ekle-sil tarihlerinde DD ve DC harf notlu dersleri için talepte bulunabilir. Öğrencinin seçtiği dersler kesin kayıt a düştüğü taktirde değişiklik için ilgili tarihte öğrencinin çözüm merkezinden talep oluşturması gerekmektedir.

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