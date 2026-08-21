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Borç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

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Borç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Fotoğraf Başlığı Borç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması için verilen süre yakın zamanda dolacak. Belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, düşük faiz oranı ve uzun taksit imkânından yararlanacak. Peki, borç yapılandırma için son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

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Vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifi, 4 Haziran’da Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceği açıklandı. 5/6/2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16/6/2026 tarihine kadar ödenmemiş olan ve Bakanlığımıza bağlı vergi dairelerince tahsil edilen tüm kamu alacakları girer.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar tecil talebinde bulunan borçluların ilk taksiti en geç yine 31 Ağustos tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.

Borç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Başlık ResmiBorç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (gib.gov.tr),
Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr),
e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda,

Borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla, Diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak yapılabiliyor.

Borç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Başlık ResmiBorç yapılandırma için verilen süre doluyor! Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

BORÇLAR KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

Tecil edilen borçlara ilişkin taksit sayısı; çok zor durum hali, alacağın türü ve borçlunun hukuki statüsü dikkate alınarak belirlenir. Tecil edilen borçlar, ilk taksiti Eylül/2026 ayından başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenecektir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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