Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 14:29 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 14:36 - Güncelleme:

Trafik kazaları her yıl dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor. Kazalar genellikle yüksek hız, dikkatsizlik veya alkollü araç kullanma gibi faktörler sebebiyle meydana geliyor. Yapılan bir araştırma, bazı ülkelerde trafik kurallarına uyma oranının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. İşte dünyanın en kötü sürücülerine sahip ülkeler…

Trafik kazaları, her yıl milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olurken, büyük maddi kayıplara da yol açabiliyor. Kazaların önlenmesi için trafik eğitimi ve denetimler büyük önem taşıyor. TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ The Trip sitesinde yapılan bir araştırma ise dünya genelindeki kötü sürücüleri tek tek sıraladı. Türkiye’nin listedeki sırasını görenler ise hayrete düştü. SÜRÜCÜLERİ EN KÖTÜ OLAN ÜLKELER Yapılan araştırmada dünya genelindeki kaza oranlarına bakılarak en kötü sürücülere sahip olan ülkeler şu şekilde sıralanıyor: ABD Türkiye Brezilya Filipinler Romanya İran Mozambik Gana Endonezya Libya Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekerken, ülkemizde 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. Bu kazaların 266 bin 855'i ölümlü ve yaralanmalı kazalar olup, kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti ve 385 bin 117 kişi yaralandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı