Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti

Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye&#039;nin listedeki sırası ise dikkat çekti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trafik kazaları her yıl dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor. Kazalar genellikle yüksek hız, dikkatsizlik veya alkollü araç kullanma gibi faktörler sebebiyle meydana geliyor. Yapılan bir araştırma, bazı ülkelerde trafik kurallarına uyma oranının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. İşte dünyanın en kötü sürücülerine sahip ülkeler…

Trafik kazaları, her yıl milyonlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olurken, büyük maddi kayıplara da yol açabiliyor. Kazaların önlenmesi için trafik eğitimi ve denetimler büyük önem taşıyor.

Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti - 1. Resim

TÜRKİYE'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ

The Trip sitesinde yapılan bir araştırma ise dünya genelindeki kötü sürücüleri tek tek sıraladı. Türkiye’nin listedeki sırasını görenler ise hayrete düştü.

SÜRÜCÜLERİ EN KÖTÜ OLAN ÜLKELER

Yapılan araştırmada dünya genelindeki kaza oranlarına bakılarak en kötü sürücülere sahip olan ülkeler şu şekilde sıralanıyor:

  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Brezilya
  4. Filipinler
  5. Romanya
  6. İran
  7. Mozambik
  8. Gana
  9. Endonezya
  10. Libya

Dünyadaki en kötü araç sürücüleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki sırası ise dikkat çekti - 2. Resim

Türkiye’nin listedeki sırası dikkat çekerken, ülkemizde 2024 yılında toplam 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. Bu kazaların 266 bin 855'i ölümlü ve yaralanmalı kazalar olup, kazalarda 6 bin 352 kişi hayatını kaybetti ve 385 bin 117 kişi yaralandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
FED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimiYuhalanan İsrail büyükelçisi kaçacak delik aradı! Senegal’de öğrenciler Gazze'deki soykırımı protesto etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimi - HaberlerFED faiz kararı ne zaman, bir sonraki FED faiz toplantısı hangi gün saat kaçta yapılacak? FED toplantı takvimiHaziran seminerleri online mı? Öğretmenlerin seminer tarihleri - HaberlerHaziran seminerleri online mı? Öğretmenlerin seminer tarihleriPasaport ücretleri ne kadar, pasaport nasıl alınır? 2025 yılı pasaport harç ve defter bedeli - HaberlerPasaport ücretleri ne kadar, pasaport nasıl alınır? 2025 yılı pasaport harç ve defter bedeliPegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı indirimli biletler ne kadar? Pegasus kampanya detayları... - HaberlerPegasus yurt dışı 1 Euro kampanyası 2025: Pegasus yurt dışı indirimli biletler ne kadar? Pegasus kampanya detayları...27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandı - Haberler27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları! Kral Kaybederse, Bahar, Bir Gece Masalı, Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonucu açıklandıZeynep Günay Tan kimdir? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti? - HaberlerZeynep Günay Tan kimdir? Zeynep Günay Tan hangi dizi ve filmleri yönetti?
Sonraki Haber Yükleniyor...