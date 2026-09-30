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HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç tarihi

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HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç tarihi
Başlık ResmiHMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç tarihi

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) sonuç açıklama tarihine yönelik araştırmalar devam ediyor. Adayların merakla beklediği HMGS sınav sonuçları tarihine yayımlanan takvimde yer verilmişti.

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) tamamlandı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlar gibi HMGS sonuçları da ÖSYM AİS ekranı üzerinden rahatlıkla görüntülenebilecek.

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç tarihi
Başlık ResmiHMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 HMGS sonuç tarihi

HMGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci uygulamasına katılan adaylar sonuçlarını 22 Ekim'den itibaren öğrenebilecek.

Sonuçlar açıklandığında adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM sonuç ekranında adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı veya başarısız bilgisi yer alacak. HMGS'de 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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