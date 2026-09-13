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KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek?

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KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumları devam ediyor. Oturumların sonuncusu bugün gerçekleştirilecek. İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarını kapsayan KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu 160 dakika sürecek. Peki, KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) yapıldı. İlk iki oturumun ardından gözler 3.oturum saatinde.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3.OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) bugün saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek?
Başlık ResmiKPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek?

KPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak.2025-KPSS'ye giren adaylardan A grubu kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2026-KPSS'ye girebilece

Editör : ÖZGE YİĞİT
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