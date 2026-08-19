Millî Eğitim Bakanlığı tarafından işletmelerde mesleki eğitim ve staj süreçlerinin daha etkin takip edilmesi amacıyla MEB-İMES mobil uygulaması kullanıma sunulmuştu. "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgeye göre, MEB-İMES mobil uygulaması tüm paydaşlarca zorunlu hale getirildi. Peki, MEB-İMES nedir, ne için kullanılır?

"2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanarak 81 ile gönderildi. Yeni dönemde "Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında" atölye, laboratuvar ve işletmelerde yapılan mesleki eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm tedbirler, eksiksiz uygulanacak. İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapılacak iş yerleri; alan/dal uygunluğu, usta öğretici/eğitici personel yeterliliği, öğrenci kapasitesi ve öğretim programına uygunluk açısından eğitim başlamadan önce titizlikle seçilecek ve uygun işletmelerle sözleşme yapılacak. Uygunluk şartlarını kaybeden veya eksiklik tespit edilen işletmelerle yapılan sözleşmeler, mevzuata uygun şekilde ivedilikle feshedilecek. Koordinatör öğretmenler, eğitim süreçlerini görevleri başında düzenli ve etkin biçimde izleyecek; süreçlerin takibi için "İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj (MEB-İMES)" mobil uygulaması tüm paydaşlarca aktif ve zorunlu olarak kullanılacak.

Kullanımı zorunlu oldu! MEB-İMES nedir, ne için kullanılır?

MEB İMES NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, işletmelerde mesleki eğitim ve staj süreçlerinin planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik MEB-İMES — İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Mobil Uygulaması kullanıma sunulmuştur.

MEB-İMES uygulaması; okul yönetimi, koordinatör öğretmenler, işletme yetkilileri, usta öğreticiler/eğitici personel, öğrenciler ve veliler arasında yürütülen işletmelerde mesleki eğitim ve staj süreçlerinin daha düzenli, planlı ve takip edilebilir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda;

Koordinatör öğretmenler tarafından işletme ziyaretlerinin planlanması ve değerlendirilmesi,

İşletme yetkilileri ve usta öğreticiler/eğitici personel tarafından öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumlarına ilişkin işlemlerin takip edilmesi,

Öğrenci velilerinin süreç hakkında bilgilendirilmesi,

İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmalarının ilgili paydaşlarca düzenli olarak izlenmesi, uygulama üzerinden yürütülebilecektir.

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