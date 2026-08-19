Yıllarca bağımlılıkla mücadele ettiği bilinen ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin 36 yaşında hayatını kaybetmesi sevenlerini hüzne boğarken, ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. “Heroes” dizisindeki rolüyle dünya çapında tanınan Panettiere'nin öldüğü dairede yapılan incelemelerde, opioid kaynaklı aşırı dozun etkilerini tersine çevirmek amacıyla kullanılan burun spreyinin bulunduğu öne sürüldü.

Oyuncu Hayden Panettiere'nin ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan burun spreyi detayı olayın olası aşırı doz ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Ancak yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, dairede bulunan spreyin Panettiere'ye müdahale etmek ve onu hayata döndürmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Hayden Panettiere'nin ölümünde aşırı doz şüphesi! Dairesindeki o detay dikkat çekti

911 KAYITLARINDA "KALP DURMASI" DETAYI

Panettiere'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, olay günü yapılan 911 acil çağrısına ait kayıtların ortaya çıkması dikkat çekti. Pazartesi günü basına yansıyan kayıtlarda, oyuncunun şüpheli bir aşırı dozun ardından kalp durması yaşadığına ilişkin ifadelerin yer aldığı belirtildi. Bu ayrıntı, ölüm öncesinde sağlık ekiplerinin oyuncuya acil müdahalede bulunmaya çalıştığı ihtimalini gündeme getirdi.

Greenville County Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada ise Panettiere'nin otopsisinin tamamlandığı bildirildi. Adli makamlar, yapılan ilk incelemelerde oyuncunun ölümüne katkıda bulunabilecek herhangi bir travma ya da fiziksel yaralanma izine rastlanmadığını açıkladı.

Bununla birlikte yetkililer, otopsinin tamamlanmış olmasına rağmen Panettiere'nin kesin ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini duyurdu. Ölüm nedeninin netleştirilmesi için toksikoloji sonuçlarının ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer bulguların değerlendirilmesinin beklendiği ifade edildi. Oyuncunun ölüm şeklinin de şu aşamada kesin olarak belirlenmediği kaydedildi.

Yetkililer ayrıca ilk incelemelerde cinayet veya başka bir şüpheli duruma işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Soruşturmanın, ölümün kesin nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla sürdüğü bildirildi.

Hayden Panettiere'nin ölümünde aşırı doz şüphesi! Dairesindeki o detay dikkat çekti

KOMŞUSU OLAY ANINI ANLATTI

Hayden Panettiere'nin hayatını kaybettiği binada yaşayan Micah Lee de olayın ardından yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Lee, oyuncunun bulunduğu dairede bir olay yaşandığı yönündeki haberlerin ardından binanın koridorlarında kısa sürede yoğun bir hareketlilik meydana geldiğini söyledi.

Oyuncunun binadaki bir dairede "yığıldığına" ilişkin duyum aldığını belirten Lee, olayın ardından koridorda çok sayıda kişinin hareket ettiğini ve acil müdahale sürecine ilişkin bir hareketlilik yaşandığını anlattı. Ancak komşu, kendisinin olayın tamamına doğrudan tanık olmadığını vurgulayarak, duyduğu bilgilerin tümünü bağımsız olarak doğrulayamayacağını da ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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