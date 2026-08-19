ÖSYM tarafından spor bilimleri programlarına öğrenci seçimi amacıyla düzenlenen 2026 ÖZYES oturumları geride kaldı. Üç günde tamamlanan oturumlar ardından adaylar ÖZYES takvimini inceliyor. Peki, ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla yapılan ÖZYES sınavları ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. 2026-ÖZYES sonuçlarına göre, bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES sonuç takvimi

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulanan ÖZYES kapsamında, adaylara uygulamalı sınav için verilen 2 haktan en iyi dereceleri işleme alınacak.

Engelli adaylara da uygulamalı sınav için 2 hak verilerek en iyi derecelerin işleme alınacağı 2026-ÖZYES sonuçları, 9 Eylül'de açıklanacak.Adaylar, ÖZYES sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası