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S Sport uyduda var mı, paralı mı? İşte frekans bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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S Sport uyduda var mı, paralı mı? İşte frekans bilgileri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şifreli bir dijital platform olan S Sport Plus’ın üyelik ücretleri ve uydu yayın bilgileri, milyonlarca taraftarın gündeminde. S Sport uyduda var mı, paralı mı, frekans ayarları ve kanal bilgileri, maçı televizyondan izlemek isteyenler için merak konusu.

UEFA Avrupa Ligi maçlarını ekrana getiren S Sport Plus'ın şifreli yayın durumu, uydu frekans bilgileri ve üyelik ücretleri hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı.

S SPORT UYDUDA VAR MI?

S Sport, Türkiye’nin önde gelen spor kanallarından biri olarak, Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor. 

Kanal, özellikle Premier Lig, NBA, EuroLeague ve Formula 1 gibi prestijli spor etkinliklerini yayınlamasıyla biliniyor ve uydu alıcıları aracılığıyla izlenebiliyor.  

S Sport’un uydu yayını genellikle şifrelidir. Bu kapsamda D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo TV veya Vodafone TV gibi platformlar üzerinden belirli paketlerle erişilebilir. 

Türksat 4A uydusu üzerinden S Sport’u izlemek isteyenlerin doğru frekans ayarlarını yapması gerekiyor. Kanal, D-Smart’ta 78, TV+’ta 77, Tivibu’da 73, Kablo TV’de 240 ve Vodafone TV’de 11 numaralı kanalda yer alıyor.

S Sport Plus’ın uydu yayını bulunmuyor. Platform, internet üzerinden abonelik sistemiyle çalışıyor.

S Sport uydu da var mı

S SPORT PARALI MI?

S Sport, uydu platformlarında genellikle şifreli bir kanal olarak yayın yapıyor ve izlemek için D-Smart, Tivibu veya Kablo TV gibi platformlardan spor paketi aboneliği gerekiyor.

S Sport Plus ise tamamen abonelik temelli bir dijital yayın platform bu nedenle şifresiz veya ücretsiz izleme seçeneği sunmuyor. Platform, App Store veya Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir. İçeriklere erişim için aylık veya yıllık üyelik yapılması gerekmekte. 

S Sport şifreli mi

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport’un Türksat 4A uydusu üzerindeki güncel frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Pozisyon: TP34 42°E

Frekans: 11853 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Sembol Oranı (SR): 25000 Ksym/s

Modülasyon: DVB-S2

S Sport’u uydu alıcısına eklemek için cihazın menüsünden “Kurulum” veya “Kanal Ayarları” bölümüne girilerek uydu olarak Türksat 4A seçilmeli. Ardından frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri doğru bir şekilde girilerek eklenebilir. 

S Sport paralı mı

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ

S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay

S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL

Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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