Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti

Kült yapımlar arasında olan Bir Demet Tiyatro, Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Demet Akbağ'ın duyurduğu acı haber sanat camiasını derinden üzerken Sevgi Birsel'in ölüm nedeni ve projeleri merak konusu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Sevgi Birsel, 19 Haziran 2025 sabahı hayatını kaybetti. Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini üstlenerek geniş kitlelerce tanınan Birsel'in vefatını Demet Akbağ duyurdu. Sevgi Birsel kimdir, neden öldü ve yönettiği yapımlar merak ediliyor.

SEVGİ BİRSEL KİMDİR?

Sevgi Birsel, Türk televizyon ve sinema sektörünün en saygın yönetmenlerinden biri olarak özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda imza attığı projelerle adını duyurdu.

BKM yapımı Bir Demet Tiyatro’nun 23 bölümünü yöneterek Türk mizah tarihine unutulmaz bir katkıda bulunan Birsel, disiplinli ve vizyoner kişiliğiyle tanınıyordu.

Dış Kapının Mandalları, Güneş Yanıkları, Ölümsüz Aşk gibi yapımlarla hem komedi hem de dram türlerinde başarılı işlere imza attı.

SEVGİ BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?

Sevgi Birsel’in vefat haberi, 19 Haziran'da Demet Akbağ’ın Instagram paylaşımıyla öğrenildi. Akbağ, “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun” ifadeleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Ancak Birsel’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

SEVGİ BİRSEL HANGİ YAPIMLARI YÖNETTİ?

Dış Kapının Mandalları (1998)

Güneş Yanıkları (2000)

Ölümsüz Aşk (2003)

Azize (2004)

Home Ofis (2011)

Balıkçının Karısı (2015)

Üvey Anne (2023) gibi bir çok esere imza attı.