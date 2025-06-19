Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti

Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro&#039;yu yönetmişti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kült yapımlar arasında olan Bir Demet Tiyatro, Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Demet Akbağ'ın duyurduğu acı haber sanat camiasını derinden üzerken Sevgi Birsel'in ölüm nedeni ve projeleri merak konusu.

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Sevgi Birsel, 19 Haziran 2025 sabahı hayatını kaybetti. Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini üstlenerek geniş kitlelerce tanınan Birsel'in vefatını Demet Akbağ duyurdu. Sevgi Birsel kimdir, neden öldü ve yönettiği yapımlar merak ediliyor. 

SEVGİ BİRSEL KİMDİR?

Sevgi Birsel, Türk televizyon ve sinema sektörünün en saygın yönetmenlerinden biri olarak özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda imza attığı projelerle adını duyurdu.

BKM yapımı Bir Demet Tiyatro’nun 23 bölümünü yöneterek Türk mizah tarihine unutulmaz bir katkıda bulunan Birsel, disiplinli ve vizyoner kişiliğiyle tanınıyordu.

Dış Kapının Mandalları, Güneş Yanıkları, Ölümsüz Aşk gibi yapımlarla hem komedi hem de dram türlerinde başarılı işlere imza attı.

Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti - 1. Resim

SEVGİ BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?

Sevgi Birsel’in vefat haberi, 19 Haziran'da Demet Akbağ’ın Instagram paylaşımıyla öğrenildi. Akbağ, “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun” ifadeleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi. Ancak Birsel’in ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti - 2. Resim

SEVGİ BİRSEL HANGİ YAPIMLARI YÖNETTİ?

 Dış Kapının Mandalları (1998)

Güneş Yanıkları (2000)

Ölümsüz Aşk (2003)

Azize (2004)

Home Ofis (2011)

Balıkçının Karısı (2015)

Üvey Anne (2023) gibi bir çok esere imza attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alevler İzmir'den yükseldi! Makilik ve otluk alandaki yangınla mücadele
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? - Haberler2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı - HaberlerMüge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştıTOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerTOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir?Sevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi? - HaberlerSevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi?Süresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulaması - HaberlerSüresiz engelli raporu yenilenir mi, engelli raporu yenileme nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme uygulamasıFilenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu - HaberlerFilenin Sultanları kaçıncı sırada? Milletler Ligi (VNL) puan durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...