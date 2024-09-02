Tekfen İnşaat, boru hattı ihalesini kazandı! Tekfen Grup Şirketler Başkanı Hakan Göral kimdir?

Türkiye'nin dev inşaat şirketlerinden bir tanesi olan Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen boru hattı ihalesini kazandı. İnsanlar sosyal medyada "Tekfen Holding sahibi kimdir?" sorularını araştırmaya başladı. 7 Mart 2023 itibarıyla Tekfen Grup Şirketler Başkanı olan Hakan Göral kimdir? İşte tüm detaylar...

Tekfen Holding'e bağlı bir şirket olan Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da boru hattı projelerinden biri olan Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster projesinin EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) işlerini üstlenerek ihaleyi kazandı.

212 milyon dolar değerinde olan projenin 40 ayda tamamlanması bekleniyor. Peki ihaleyi kazanan Türk şirket Tekfen Holding'in sahibi kimdir?

TEKFEN HOLDİNG SAHİBİ KİMDİR?

1957 yılında, Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit tarafından inşaat sektöründe faaliyet göstermek ve danışmanlık hizmetlerine ek olarak bu alanda da çalışmalar yapmak amacıyla Tekfen İnşaat Limited Şirketi, FN'nin kardeş kuruluşu olarak hayata geçirilmiştir.

TEKFEN HOLDİNG NASIL BİR FİRMA?

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Türkiye merkezli bir holding olarak, bağlı şirketleri ve iştirakleri aracılığıyla inşaat, tarım, finans ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir. Şirket, beş ana segment üzerinden operasyonlarını sürdürmektedir:

Taahhüt

Tarımsal Sanayi

Gayrimenkul Geliştirme

Bankacılık

Yatırım ve Hizmetler

TEKFEN HOLDİNG HANGİ SEKTÖRDE?

Tekfen Holding A.Ş., 68 yıllık geçmişiyle Mühendislik ve Taahhüt, Tarımsal Sanayi ve Yatırım gibi çeşitli alanlarda faaliyet göstermeye devam etmektedir.

TEKFEN GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI HAKAN GÖRAL KİMDİR?

1967 doğumlu Hakan Göral, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca, Northwestern University ve Stanford University’de liderlik üzerine ileri eğitimler aldı.

Hakan Göral, kariyerine 1990 yılında Koç Holding’de başladı. Mako Elektrik’te CFO olarak görev yaptıktan sonra, 2006 yılında Döktaş’ı satın alan Componenta’nın Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu. 2012-2016 yılları arasında İnci Holding CEO’su olarak görev yaptı.

Nisan 2016’da Toros Tarım Genel Müdürü ve Tekfen Holding Başkan Yardımcısı olan Hakan Göral, 2023 Mart ayında Tekfen Grup Şirketler Başkanı olarak atanmıştır.