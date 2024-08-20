Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç kimdir? Kaç çocuğu var?

Ünlü müzisyen Feridun Düzaağaç'ın kaç çocuğu olduğu merak konusu oldu. Peki, Feridun Düzağaç kimdir? Feridun Düzağaç nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 55 yaşındaki sanatçının 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık'ın hamile olduğu öğrenildi.

Feridun Düzağaç, ilk evliliğinden Tuya Naz adında bir kız çocuğuna sahip. "Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçı, yakında yeniden baba olacak.

FERİDUN DÜZAĞAÇ KİMDİR?

Feridun Düzağaç, 10 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Feridun Düzağaç, üniversite yıllarında dört arkadaşıyla birlikte TINI adını verdikleri müzik grubunu kurarak müzik kariyerine adım atmıştır. Kariyeri boyunca birçok başarılı beste ve şarkıya imza atan sanatçı, Türk müziğinde önemli bir yer edinmiştir.

FERİDUN DÜZAĞAÇ EVLİ Mİ?

1995 yılında Sevgi Güryay Düzağaç ile evlenen Feridun Düzağaç, bu evliliğinden bir kız çocuğu sahibidir. Feridun Düzağaç'ın yakın zamanda yeniden baba olacağı bildirildi.

FERİDUN DÜZAĞAÇ'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ünlü müzisyen Feridun Düzağaç, ilk evliliğinden bir kız çocuğu babasıdır ve şimdi ise 55 yaşında ikinci kez baba olma heyecanını yaşıyor. Tuba Tanışık ile olan birlikteliklerinden dünyaya gelecek olan ikinci çocuğunu bekliyor.