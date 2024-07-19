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Vergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Vergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En düşük emekli maaşının da artırılmasını kapsayan ve vergide adaletin sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.

53 maddeden oluşan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilmesiyle en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

3 milyon 703 bin emeklinin aylığını yükseltecek olan düzenlemeye göre en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre 12 bin 500 liraya yükselen emekli maaşları Ağustos ayında yatacak. Temmuz ayında ise 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Vergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor - 1. Resim

2024 YURT DIŞI HARÇ BEDELİ NE KADAR OLDU?

Düzenlemeyle birlikte 150 lira olan yurt dışı harç bedeli 500 liraya yükseltilecek ve bu miktar her yıl düzenli olarak değerleme oranına göre artacak.

VERGİ PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? MADDELERİ

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen Vergi Paketi maddeleri şu şekilde;

5 Puanlık Destek Primi Kaldırılacak: Emekli olan vatandaşların aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işyerine verilen 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

Vergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor - 2. Resim

Yurt Dışı Harç Bedeli Yükseltilecek: Komisyon tarafından kabul edilen vergi paketiyle yurtdışı harç bedeli, her yıl düzenli olarak değerleme oranına göre artacak.
Asgari Kurumlar Vergisi Düzenlenecek: Yurtiçi asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak belirlenecek. Uluslararası şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında elde edilen kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

Kayıt Dışılık ve Usulsüzlüğe Önlemler: Vergi paketi kapsamında kayıt dışılık ve usulsüzlüğü önlemek amacıyla serbest meslek kazançları ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden vergi mükellefleri belirli zamanlarda denetlemeye tabi tutulacak.

Usulsüzlük yaptığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1.5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4.5 kat kesilecek şekilde artırımlı olarak idari para cezası verilecek.

Başkasına Ait Iban ve Pos Cihazı Kullananlara Ceza: Başkasına ait iban ve pos cihazı kullananlar ve kullandıranlara aynı oranda caydırıcı cezalar uygulanacak. 

Usulsüzlük Cezaları Artırılacak: İşletmelerde cihaz fişi düzenlememe, fatura kesmeme veya almama durumlarının ilk tespitinde 10 bin para cezası uygulanacak ve devamlılığı halinde cezalar artırılacak.

KDV İstisnası ve İndirimi Kaldırılıyor: Ticari amaçla yapılmayan gezi, spor, eğlence gibi faaliyetlerde kullanılan deniz ulaşım araçları ve limanlarda kiralama ve bakım gibi hizmetlerde KDV indirimi ve istisnası kaldırılacak.

Deprem Nedeniyle Yapılacak Yardımlara KDV İstisnası: Deprem nedeniyle yardım yapacak olan yabancı kurum ve kuruluşlara KDV istisnası sağlanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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