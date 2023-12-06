6 Aralık 2023 15:15 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:21

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Konya'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. 6 Aralık günü sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? araması yaptı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyoruz. İşte detaylar...

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Aralık günü Konya'da sarsıntı hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya'da herhangi bir deprem kaydedilmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.