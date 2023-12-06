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    Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Konya&#039;da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya&#039;da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
    Deprem, Konya, Kandilli Rasathanesi

    6 Aralık günü öğlen saatlerinde Konya'da sarsıntı hisseden vatandaşlar Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde...

    Konya'da deprem olup olmadığı merak ediliyor. 6 Aralık günü sarsıntı hisseden vatandaşlar arama motorlarında Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? araması yaptı. Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyoruz. İşte detaylar...

    KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    6 Aralık günü Konya'da sarsıntı hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya'da herhangi bir deprem kaydedilmedi.

    Konya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Aralık Konya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde olan depremlere ulaşabiliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor.

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